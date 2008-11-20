За три дня ГАИ «настригла» с водителей почти 5 миллионов

Сумма штрафов по оформленным работниками Госавтоинспекции на протяжении 17-19 ноября протоколам составила 4888,79 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Из этой суммы 647,59 тыс. грн. выплатят водители дорогих автомобилей.

Всего на протяжении трех суток работниками ГАИ выявлено 28 тыс. 812 нарушений Правил дорожного движения, 17 тыс. 687 из которых являются грубыми. В частности, 1 тыс. 398 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, 53 из них были за рулем престижных иномарок стоимостью более 100 тыс. дол.

За трое суток работники ГАИ зафиксировали 1 тыс. 374 нарушения правил обгона (190 – водителями транспортных средств престижных марок), 1 тыс. 119 - проезда перекрестков, 1 тыс. 024 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика.

Зафиксировано 5 тыс. 107 нарушений скоростного режима, в частности, в том числе 848 фактов превышения скорости водителями престижных автомобилей. За нарушение правил остановки и стоянки придется отвечать 7 тыс. 380 водителям, из них 639 – престижных иномарок. Есть и те, «кому дороги мало»: зафиксировано 285 нарушений в виде проезда по тротуарам или пешеходным дорожкам, 32 – на престижных авто, отметили в ДСО.

Среди задокументированных работниками ГАИ нарушений ПДД за трое суток 3 тыс. 430 установлено с помощью приборов фото- и видеофиксации, в частности, приборы зафиксировали 628 нарушений ПДД транспортными средствами престижных марок.

Как сообщал УНИАН, в Украине вступил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за совершение грубых нарушений Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.