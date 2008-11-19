Тернопольский облсовет пора распускать - никто не против

Председатель Тернопольского областного совета Михаил МИКОЛЕНКО (БЮТ) как и председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ выступает за роспуск облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.МИКОЛЕНКО сообщил журналистам, комментируя решение Юрия ЧИЖМАРЯ обратиться в Верховную Раду с просьбой распустить облсовет и повести внеочередные выборы. “Я не против роспуска. “За” и давно “за”, потому что деструктивная позиция отдельных депутатов была очевидна с первой сессии”, – сказал М.МИКОЛЕНКО.

По его словам, представители фракций “Наша Украина” и Украинской народной партии с самого начала отказались от руководящих должностей в постоянных комиссиях облсовета, а также от должности заместителя председателя облсовета, а после этого стали блокировать работу совета, чем мешали ей эффективно работать. “Я бы и сам инициировал роспуск облсовета, но законодательством не предусмотрена такая процедура. А Юрий ЧИЖМАРЬ имеет такое право, оно предусмотрено законодательством. Я только “за”, – заверил М.МИКОЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЧИЖМАРЬ обратился сегодня в Верховную Раду Украины с просьбой распустить областной совет и провести досрочные выборы в Тернопольский облсовет. Свои действия он мотивировал тем, что руководство облсовета игнорирует решение конференции блока “Наша Украина”, принятое в августе 2007 года, о лишении полномочий 10 депутатов, не вошедших в состав фракции этого блока, а также пренебрегает решениями областной территориальной избирательной комиссии, судебных инстанций, требованиями прокуратуры об устранении этих нарушений. Следовательно, заметил Ю.ЧИЖМАРЬ, такая ситуация привела к “недееспособности высшего представительского органа области, примером чего является блокирование заседаний, судебные споры, а следовательно – непринятие ряда важных для дальнейшего развития области решений”.

22 октября Тернопольский областной совет выразил недоверия главе Тернопольской ОГА Юрию ЧИЖМАРЮ после информации о ходе ликвидации последствий наводнения и многочисленных нарушениях при использовании средств на ликвидацию последствий стихии.

За недоверие проголосовали фракции БЮТ, УСДП, социалисты и «Национальный выбор» - всего 61 депутат. Не голосовали за это решение члены «Нашей Украины» и УНП.

Со своей стороны Юрий ЧИЖМАРЬ поставил это решение под сомнение. По его мнению, решение облсовета - элементарная месть за принципиальную позицию облгосадминистрации по ряду вопросов, в том числе и касающихся кадровой политики БЮТ в Тернопольской области.

Ю.ЧИЖМАРЬ родился в 1974 году на Закарпатье. По специальности – юрист. Депутат Ужгородского горсовета 4-5 созывов. До назначения в Тернополь в октябре 2007 г. занимал должность руководителя службы главы Секретариата Президента Украины.