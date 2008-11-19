Жириновский говорит, что Голодомор в Украине «возник сам по себе»

Заместитель председателя Государственной думы России Владимир ЖИРИНОВСКИЙ заявляет, что Голодомор в Украине 1932-1933 годов «возник сам по себе».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Либерально-демократической партии России, лидером которой является В.ЖИРИНОВСКИЙ.

«Попытка В.ЮЩЕНКО представить украинский "голодомор" как акт геноцида - это провокация», - заявил он.

По словам В.ЖИРИНОВСКОГО, в то время были построены огромные заводы – все силы были брошены на строительство, поэтому пострадало крестьянство на территории всего Советского Союза.

Он уверен, что больше всего пострадало Поволжье, а в Украине всегда было лучше с продовольствием.

«Попытки В.ЮЩЕНКО политизировать трагедию не имеют никаких оснований. Цель подобной трактовки событий одна - у нового поколения украинцев создать впечатление, что русские - враги. Никакой национальной окраски тут нет. Миллионы украинцев жили в других частях СССР. Они не пострадали. Голодомор возник сам по себе, он не был направлен против кого-то», - подчеркнул В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его мнению, голод 30-х годов XX века – «явление не уникальное», а проблемы с нехваткой продовольствия испытывали все страны мира, в некоторых от голода гибнут люди и в настоящее время.

«Проблемы голода на Украине были связаны с последствиями Первой мировой войны, гражданской войны, коллективизацией. Десять лет на Украине было безвластие. И удар больше упал на сельскохозяйственные районы, поскольку страна была аграрной. Это была тяжелая политическая судьба Украины. Причем тут Москва? Потом украинские большевики решили поддержать Москву, и в 1922 году Украина стала частью СССР. Если были злоупотребления, то они совершались местными органами власти – Каганович, Хрущев там был. То, что украинцев сегодня раздражает, касается их, украинских органов власти. Никто из Москвы отряды не направлял», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине проходят мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

В частности, Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата призвал граждан Украины почтить память жертв Голодомора и принять участие в акции «Зажги свечу» 22 ноября. В Обращении по поводу годовщин Голодомора 1932-33 годов, Патриарх отметил, что все народы СССР в той или другой степени пострадали от тоталитарной политики в целом и коллективизации – в частности. Но только в отношении Украины существуют документально подтвержденные директивы советского руководства, которые указывают на соединение в ней коллективизации с «решением национального вопроса». Только области, заселенные преимущественно украинцами, были окружены воинскими отрядами – чтобы люди не могли спастись от голода побегом. Только в этих областях активисты советской власти изымали все продовольствие, а то, что не могли изъять – уничтожали на месте.