Ющенко «шаг за шагом всегда будет стучать в каждую дверь»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл в Харьковской области Мемориал памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, комплекс расположен в Дергачевском районе вблизи областного центра, неподалеку от автодороги Харьков-Белгород.

Выступая на открытии мемориала, глава государства говорил о причинах и виновных в трагедии.

«К сожалению, в истории каждой нации были голод, но не было ни одной нации, где бы голод был искусственным», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, в 1932 году Украина собрала 12 млн. тонн зерна, и этого урожая было достаточно, чтобы выжить.

Президент подчеркнул, что Голодомор - это не просто политика, «а преступление против нашей нации».

«Почему это творилось на украинских землях, землях, где хозяевами были украинцы. Но почему только украинцам запрещалось выезжать за пределы Украины для спасения», - спросил он.

В.ЮЩЕНКО также отметил наибольшие потери от голода в Харьковской области.

По его словам, до 1987 года в СССР официально была запрещена тема Великого Голода, этот запрет был установлено из-за того, что он был спланирован.

«Мой народ сегодня никого не обвиняет. Мы не обвиняем никакого государства, мы обвиняем коммунистический режим, которого, к счастью, сегодня уже нет. Все, что делала тогда Коммунистическая партия, было направлено на уничтожение нашей нации», - сказал глава Украинского государства.

Он отметил, что Иосиф Сталин готовил Голодомор загодя: в конце 20-х, в годы коллективизации были уничтожены сотни тысяч крестьян в Украине, 850 тысяч было вывезено за пределы Украины.

При этом Президент призвал сохранять единство и солидарность украинцев. «И мы должны хранить правду», - сказал он.

«Украинская нация очищается. Пусть это трагическая страница, но это наша страница. Если мы хотим построить наше государство, мы должны жить по правдивой истории», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент заявил, что «шаг за шагом всегда будет стучать в каждые двери и говорить правду о трагедии. Мы эту правду передадим нашим детям. Мы должны донести миру эту трагедию. И мир должен уважать это».