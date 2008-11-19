В ПР не делают трагедии, что у Лавриновича нет начальника

Не нужно делать трагедии из временного отсутствия Председателя Верховной Рады Украины, поскольку и во время председательства Арсения ЯЦЕНЮКА парламент не был “эффективным, а его работа результативной”. Об этом сказала в интервью агентству УНИАН народный депутат Украины Елена ЛУКАШ (фракция Партии регионов).

По ее словам, избрание спикера, который “не будет опираться на большинство” все равно приведет к тому, что работа парламента “и самая лучшая кандидатура будет неэффективной и не результативной”. Она считает, что “не нужно забывать, что главное для спикера – это поддержка зала, а в парламенте сейчас нет большинства”.

На вопрос, не станет ли такая ситуация еще одним аргументом в интересах досрочных выборов, Е.ЛУКАШ ответила, что законы, в том числе те, которые касаются выборов, “безусловно должен подписывать спикер, поэтому до его избрания любые выборы невозможны».