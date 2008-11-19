Азаров: кредит МВФ будет раздерибанен

Народный депутат, министр финансов в теневом правительстве Николай Азаров считает, что получение кредита МВФ на принятых условиях - пагубно для экономики Украины. Об этом он сказал в интервью "Экономической правде".

"Я никогда не чувствовал, что ситуация в Украине настолько тяжелая, чтобы бросаться за немедленным кредитом на пять лет", - сказал политик. - Ведь как мы будем эти деньги возвращать?

Украина ежегодно возвращает полтора-два миллиарда долларов только по государственному долгу при общей задолженности в 14 миллиардов. После выделения кредита МВФ долг вырастет до 30 миллиардов.

Первые два года кредита МВФ - льготные. То есть, в 2009 и 2010 годах мы возвращать не будем, зато в 2011 году нам придется вернуть МВФ 5 миллиардов - вдобавок к 2 миллиардам текущих обязательств.

То есть, за один 2011-ый год нам нужно будет вернуть около 7 миллиардов.

Но это еще не все! В 2012-м Украине придется возвращать около 7-8 миллиардов по старым долгам, и в 2013 - опять та же сумма.

Вот тут я не представляю: как могут увеличиться наши доходы, чтобы мы беспрепятственно смогли возвратить такие долги? Что такое - возвратить 7 миллиардов долларов? Сегодня это порядка 40 миллиардов гривен, или около трети доходов государственного бюджета!".

Азаров считает, что какое бы правительство ни пришло в те годы, оно будет настаивать на рефинансировании и пролонгации этих кредитов

На вопрос журналиста, отказался бы Азаров от кредита МФВ, будучи членом действующего правительства, депутат сказал:

" Нет, не отказался бы. Но, во-первых, я бы построил переговоры с МВФ иначе. Прежде всего, нам не нужен кредит на пять лет, нам нужен долгосрочный кредит.

Второе - нам не нужны сейчас все 16 миллиардов, нам необходимы только ресурсы для покрытия возможного краткосрочного разрыва.

В-третьих, я бы никогда не согласился сейчас на те меры, на которые пошло правительство Тимошенко. Это фактически сокращение и замораживание заработной платы и социальных расходов.

Потому что это все будет работать, прежде всего, против внутреннего рынка. Мы уже не один раз вели переговоры с МВФ, и знаем прекрасно, что если у государства сильные позиции - условия одни, а если государство стоит с протянутой рукой и паникует с дрожащими коленями - условия совершенно другие.

И правительство до сих пор не ответило на наше требование показать, какие "маяки", цифровые и временные показатели мы обязались выполнять перед МВФ. Хиханьки-хаханьки, "завтра-послезавтра обязательно дадим, нет вопросов"... Но не дали...

...Сегодня становится вообще жутко жить в этой стране. Я уверен, даже кредит МВФ будет раздерибанен".