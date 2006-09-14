Шкиль о Януковиче, НАТО и ”филькиной грамоте”

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Андрей ШКИЛЬ считает, что заявление премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА об откладывании стремления Украины вступить в НАТО подтверждает, что Партия регионов не собирается придерживаться положений Универсала национального единства.

В комментарии УНИАН А.ШКИЛЬ подчеркнул, что заявление В.ЯНУКОВИЧА свидетельствует о том, что Универсал – это та вещь, на которую ни В.ЯНУКОВИЧ, ни его окружение обращать внимания не будут. «Можно было обещать то, что не будешь выполнять, можно было переформулировать непонятное, но когда поставили четкий вопрос, почему вы не хотите обратиться к НАТО относительно подготовки к членству – так называемое ПКЧ, он (В.ЯНУКОВИЧ) сказал, что Украина откладывает свое вступление в НАТО», - сказал А.ШКИЛЬ, добавив, что это означает, что «универсал – это хорошая филькина грамота».

А.ШКИЛЬ отметил, что с самого начала было понятно, когда Президент внес кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, что Украина сворачивает свои европейские интеграционные процессы – «будем интегрироваться в Россию». А.ШКИЛЬ убежден, что Украину, несмотря ни на что, не удастся вырвать из европейской семьи.

Он также отметил, что это заявление направлено на разрыв украинского общества.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ в Брюсселе заявил, что Украина отложит стремление присоединиться к НАТО из-за “публичной оппозиции”, а также политической ситуации в стране.