РФ нарушает международное морское право: исследует шельф в аннексированной акватории Азовского моря - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян сообщил на брифинге в Киеве.

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"РФ продолжает нарушать нормы международного морского права и осуществлять незаконную хозяйственную деятельность в аннексированных у нашего государства акваториях Азовского и Черного морей", - заявил он.

"Так, в период с октября-ноября в акватории Азовского моря в районе Арабатского залива отмечено проведение научно-исследовательским водолазным судном "Дельфин", принадлежащим предприятию самопровозглашенной власти Крыма "Черноморнефтегаз", геологоразведочных работ, а именно – исследование морского дна и отбор проб грунта, целью этих мероприятий российской стороны является изучение шельфа в данном районе на предмет перспективы добычи полезных ископаемых", - добавил Слободян.