Для замаливания грехов депутатам построят часовню

Парламентский городок может быть построен за 3-4 года, и на него будет израсходовано около 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге управляющий делами аппарата ВР Украины Дмитрий РУДКОВСКИЙ.

Он напомнил, что по поручению председателя ВР Александра МОРОЗА управлению было поручено рассмотреть вопрос о строительстве так называемого парламентского городка. По словам Д.РУДКОВСКОГО, для того, чтобы такое строительство началось, ВР должна внести в законодательство изменения, касающиеся права народного депутата на получение жилья. Он напомнил, что, в соответствии с Законом Украины «О статусе народного депутата Украины», сегодня каждый народный депутат по своему желанию имеет право на получение либо жилья, либо одноразовой денежной компенсации для создания надлежащих жилищных условий. Д.РУДКОВСКИЙ отметил, что парламентский городок планируется разместить в Голосеевском районе Киева на 27-м километре Столичного шоссе. По его словам, от этого участка до здания ВР ехать 20-25 минут.

По информации Д.РУДКОВСКОГО, предусматривается строительство 4 домов, в которых будет 350 квартир для народных депутатов Украины. Управляющий делами отметил, что 50% из них - трехкомнатные площадью 90 кв. м каждая, 30% - двухкомнатные площадью 70 кв. м каждая, 20% - четырехкомнатные площадью 120 кв. м каждая. Он подчеркнул, что это будет служебное жилье, которое народные депутаты должны будут освободить по окончании каденции парламента.

По его словам, планируется, что в этом городке будет торговый комплекс с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, пунктом бытового обслуживания и центром для занятия спортом, с деловым и культурным центром, и даже планируется строительство часовни.

По словам Д.РУДКОВСКОГО, в случае принятия парламентом решения о строительстве такого городка уже следующий состав парламента будет размещаться в этих служебных квартирах.

Он отметил, что для того, чтобы обеспечить нынешних народных депутатов жильем, необходимо израсходовать 130-140 млн. грн.

По его словам, расходы на строительство парламентского городка окупятся за две каденции парламента, а в дальнейшем не нужно будет тратить деньги из госбюджета на обеспечение народных депутатов жильем.