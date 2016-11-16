В Мининформполитики рассказали, какие страны проголосовали против резолюции ООН по Крыму

Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппарова в Facebook.

Она отметила, что представленный Украиной проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь» в ООН поддержали уже 73 страны.

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«Итак, 23 страны, которые голосовали против Украинской резолюции: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве», - написала Джеппарова.

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которого инициировала Украина.