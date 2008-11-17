Украинскую православную церковь МП подставил спичрайтер?

Священный синод Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) не признавал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Об этом сообщили изданию "КоммерсантЪ Украина" в пресс-службе УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 ноября, Священный синод УПЦ МП 13 ноября распространил обращение "по случаю скорбной даты – 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине", в котором Голодомор назван "актом геноцида". "На щедром украинском черноземе в страшных муках умирали миллионы людей, – говорится в документе. – Этот геноцид был попыткой уничтожить саму душу народа, привести ее к полному духовному рабству".

На следующий день, 14 ноября, в пресс-службе УПЦ МП заявили, что определение "геноцид" является ошибкой спичрайтеров, пишет сегодня газета.

"Никакой политический контекст при употреблении слова "геноцид" не подразумевался, – сказал изданию руководитель пресс-службы Василий АНИСИМОВ. – Просто спичрайтер, который готовил текст, привык, что все вокруг говорят о геноциде".

По его словам, вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа в официальных кругах иерархов УПЦ МП не обсуждался, поскольку "церкви все равно, представители каких национальностей были замучены: большинство из них были православными, и это – трагедия всей церкви".

В.АНИСИМОВ добавил, что если бы он лично "вычитывал данный документ, то слово "геноцид" было бы заменено каким-то нейтральным термином".

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) к употреблению коллегами термина "геноцид" отнеслись положительно. "Это обращение принято на самом высоком уровне, так как речь идет о событиях в масштабе всей страны", – сказал газете пресс-секретарь Киевской патриархии епископ Евстратий ЗОРЯ.

Между тем иерархи УПЦ КП тоже не принимали никакого решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа. "В Украине действует закон, который ясно об этом говорит, поэтому в наших официальных документах фигурирует термин "геноцид" и специальных решений нам не требуется", – подчеркнул отец Евстратий.