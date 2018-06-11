Украинская церковь Московского патриархата признала Голодомор геноцидом

В УНИАН поступило обращение предстоятеля Украинской православной церкви МП блаженнейшего Владимира по случаю скорбной даты – Голодомора. Едва ли не в первый раз Священный синод УПЦ МП публично назвал это преступление геноцидом. Учитывая уникальность такого события, публикуем текст обращения полностью. Обращение Священного синода Украинской православной церкви по случаю скорбной даты – 75-й годовщины Голодомора 1932–1933 гг. в Украине В XX веке украинский народ пережил одну из самых страшных трагедий в своей истории – Голодомор. Украина, которая всегда кормила хлебом весь мир, испытала массовый голод. Голодомор привел к значительным жертвам, принес много горя. У него были объективные и субъективные истоки и следствия. Искусственный голод 1932–1933 гг. было спланирован большевиками с целью ускорения принудительной коллективизации, ликвидации “кулачества” как класса, уничтожения “враждебных элементов”.

Но существует фактор, который объединяет этот социальный катаклизм и остальные репрессивные акции тоталитарного советского режима. Это кардинальная революция мировоззрения – отречения от Богочеловека Христа и христианской морали и насаждение новой веры – в человека-бога, в антихриста. Адепты этой веры пожелали построить рай на земле, добиться светлой будущности для человечества. Но будущности без Бога. Их свет в действительности был темнотой. Их мировоззрение базировалось на принципах вечной тьмы, потому что только Бог является источником света. Их идеология вместо блага принесла зло, потому что только Бог является Творцом всякого блага. Где без Бога строят рай, там появляется ад. Вместо обещанной райской жизни опутанный советской идеологией народ принял адские муки.

В истории нашей Родины было много трудных времен. Стихийные бедствия, войны, социально-политические беспорядки и другие неурядицы влекли за собой различные кризисные явления, среди которых были “уничтожение, голод и меч” (Іс. 51: 19).

Но в 1930-ые годы Украина впервые пережила искусственный голод, массовое убийство миллионов своих граждан, циничное, целеустремленное, безжалостное. Лишь в богоненавистнической и человеконенавистнической среде могло состояться подобное преступление. На щедром украинском черноземе умирали в страшных муках миллионы людей. Этот ГЕНОЦИД был попыткой уничтожить саму душу народа, привести ее к полному духовному рабству. Он стал орудием дьявольской мести за неспособность искоренить из сознания нашего мудрого, преисполненного высоких добродетелей народа сыновнюю память о Боге, любви к Богу, верности и вере в Бога. Эту веру можно было уничтожить лишь через физическую ликвидацию ее носителя. Потому богоборческая власть, создав духовный голод обрекла нацию и на голод физический.

У людей отобрали хлеб, как перед этим пытались отобрать насущный хлеб духовный. Плодородная нива давала достаточно хлеба добросовестным работникам. Но весь орошенный потом крестьянства хлеб был изъят. Забирали все, чем можно было поддерживать жизнь, – до последнего зерна. Тех, кто собирал колоски на полях, расстреливали. Агония голода была поистине адской. Мертвецов не успевали хоронить. Многих закапывали в общих “могильниках” еще живыми. Особенно страдали дети. Молох большевизма поглощал этих невинных жертв с дьявольской бездушностью.

Украина потеряла тогда миллионы своих детей. Все они испытали тяжелые муки и ужасную смерть. А те, кто выжил, навсегда запомнили, что такое “рай на земле”, когда он без Бога.

Семьдесят пять лет минуло с тех пор. Время лечит душевные раны, но рану в сердце Украины заживить невозможно. Она всегда будет неутолимой болью напоминать о времени, когда над Украиной, над другими народами бывшего советского сообщества господствовал дьявол.

Украинская Православная Церковь в глубокой скорби молитвенно вспоминает жертв голодоморов и других репрессий советского тоталитаризма. Пострадавших – десятки миллионов: расстрелянных, замученных в тюрьмах, казненных через разные душевные и физические пытки, погибших от мук голода. Такого количества жертв не было даже под время войны. Поистине, режим вел кровопролитную войну с собственным народом.

Церковь сурово осуждает факторы, которые привели к этой трагедии. Оправдания им нет. Сама история вынесла приговор. Никакие репрессии не смогли спасти государственно-политическую систему, которая как базис избрала грех и богоборчество, пренебрегла основополагающими моральными принципами человечества – верой, надеждой и любовью. “Горе тем, которые задумывают беззаконие”(Мих. 2: 1). Дело таких “дела противозаконные” (Пс. 100: 3). “Конец их — погибель” (Флп. 3: 19).

Церковь предостерегает от глубокой порочной и антигуманной идеологии, которая сделала подобную трагедию и призывает к покаянию тех, кто еще не прозрел и не отрекся богоборчества во всех его формах.

Церковь призывает к отказу от экстремизма, нетерпимости, мести, братоненавистничества, разделения на своих и чужих. У Бога чужих нет. Наступило наконец время духовного единения народа Украины, возвращения к исконным духовным ценностям. История выразительно показала, к чему приводит отречение от христианских принципов. Лишь святая вера, твердая надежда и победоносная любовь помогут построить достойное будущее и предостерегут от ошибок прошлого.

Церковь раскрывает истину вечной жизни тех, кто принял мученическую кончину во время голодомора. Как любящая Мать, святая Украинская Православная Церковь молится за их упокой в жилищах праведных и объявляет им вечную память.

Души их во благих водворятся. И память их – из рода в род.