Госкомитет телевидения и радиовещания возглавил Прутник

Верховная Рада Украины назначила народного депутата Эдуарда ПРУТНИКА (фракция Партии регионов) председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 244 из 416 депутатов, зарегистрированных в зале.

В то же время лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ перед голосованием предлагал председателю ВР Александру МОРОЗУ отложить рассмотрение этого вопроса, чтобы не разрушить ход переговоров о расширении коалиции.

Как сообщал УНИАН, соответствующее представление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о назначении Э.ПРУТНИКА председателем Госкомтелерадио поступило в парламент 12 сентября 2006 года.

Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации рассмотрел этот вопрос на своем заседании 13 сентября и 9-ю голосами (2 – воздержались) поддержал представление премьер-министра.

Предыдущего руководителя Госкомтелерадио Ивана ЧИЖА ВР освободила 12 сентября. Он возглавлял Госкомитет с 12 февраля 2003 года.