Зварич сдал мандат после гарантий Януковича
10:30, 14 сентября 2006Политика
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ВР досрочно прекратила полномочия депутата
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Романа ЗВАРИЧА, назначенного министром юстиции Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 371 народный депутат из 425, зарегистрированных в зале.
Председатель ВР Александр МОРОЗ на заседании парламента напомнил, что Р.ЗВАРИЧ позже всех написал заявление о сложении депутатских полномочий, ссылаясь на неопределенность ситуации с входом «Нашей Украины» в коалицию, в связи с чем возникал вопрос относительно его поддержки в составе Кабинета Министров. «Гарантии такие он получил и в разговоре с премьер-министром, и я понимаю, что и Президент поддерживает такое предложение», - сказал А.МОРОЗ.
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