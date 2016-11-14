Путин "пугает" Меркель "рисками" транзита газа в Европу через Украину

Об этом УНИАН сообщил в пресс-службе Кремля, по итогам телефонного разговора глав государств.

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"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Путин заявил, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами.

Условлено, что на этот счёт будут проведены контакты по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и "Газпрома".

Напомним, согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

По данным пресс-службы «Укртрансгаза», транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 65,3 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, РФ, не дожидаясь разрешения на строительство, завезла трубы для "Северного потока-2" в Германию. Реализация проекта российского газопровода "Северный поток-2" в обход стран Балтии и Восточной Европы продолжается, несмотря на отсутствие формального разрешения на строительство.

Намерения "Газпрома" проложить "Северный поток 2" вызывают споры в Европейском Союзе во многом из-за опасений, что это увеличит зависимость Европы от российского газа. Польша, Украина и страны Балтии выступают против проекта. Пропускная способность "Северного потока 2" должна быть идентичной первым двум ниткам и составит в общей сложности 110 миллиардов кубометров газа ежегодно. Топливо по этому газопроводу поступает в Европу уже в течение пяти лет, всего за это время Россия экспортировала с его помощью порядка 145 млрд кубометров газа. Всего "Газпром", по собственным данным, экспортировал в Европу в 2015 году 159 млрд кубометров газа и ожидает увеличения объемов экспорта в текущем году.