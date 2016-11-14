В Полтаве перенесли суд по делу мэра Харькова Кернеса

19:50, 14 ноября 2016
Политика
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Заседание Киевского районного суда Полтавы по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса перенесли на 28 ноября.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, подсудимый и его адвокаты сегодня на очередное заседание в суд не явились.

От защитника Кернеса Александра Гунченка в суд поступило ходатайство с просьбой перенести судебное заседание из-за необходимости проведения реабилитации подзащитному после очередной перенесенной операции.

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Потерпевшие и сторона обвинения в суд также не прибыли.

На сегодняшнее заседание явились только обвиняемые Виталий Блинников и Евгений Смицкий, их адвокат Юлия Козырь.

Судья Андрей Антонов принял решение перенести заседание на 28 ноября.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Харькова Геннадий Кернес и двоих его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 г. неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается на инвалидной коляске.

Судебные разбирательства в деле Кернеса несколько раз откладывались из-за неявки. Последний раз, 24 октября, судья назначил очередное заседание по данному делу на 14 ноября, учитывая, что подсудимый 30 октября будет на плановой медицинской операции.

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