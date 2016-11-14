Геращенко: Отставка Деканоидзе не связана с отставкой Саакашвили

Об этом в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина", заявил нардеп от НФ, внештатный советник главы МВД Антон Геращенко.

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"У нас политические назначения есть всегда и везде. Например, Саакашвилли был назначен губернатором Одесской области. Это было политическое решение президента Украины. Саакашвили попросил назначить начальником полиции Одесской области Георгия Лордкипанидзе, также гражданина Грузии. Президент Украины в свое время рекомендовал Арсену Авакову назначить Хатию Деканоидзе начальником Нацполиции. Я согласен с Хатией, что политика не должна влиять на работу правоохранительных органов. Ее отставка была заранее запланирована, за несколько месяцев. Для меня она не была секретом давно. Это мероприятие не связно с отставкой Саакашвили", - заявил Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, Хатия Деканоидзе заявила, что подала в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. Она состояла в этой должности с 4 ноября 2015 года.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что обязанности начальника Нацполиции будет исполнять первый заместитель начальника Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вадим Троян.