Яценюк намекает, что ему звонили каждое утро, и каждый хотел свое

Бывший председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обещает проголосовать за любую кандидатуру на должность спикера, которая будет способна возобновить нормальную деятельность парламента .

Об этом он заявил во время эфира программы «Свобода слова на Интере».

«Я проголосую за любого, кто способен сегодня возобновить деятельность парламента. Но он будет заложником в любом формате, если не будет коалиции», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, новый спикер будет заложником того, что представители всех политических структур будут требовать учитывать их интересы.

«Будут звонить утром все телефоны, которые есть у главы Верховной Рады. Будут звонить из всех институтов, я не буду называть их. Оппозиция хочет свое, коалиция хочет свое, правительство хочет свое», - сказал бывший спикер.

А.ЯЦЕНЮК добавил, что в этой ситуации председатель ВР «находится между молотом и наковальней, и вынужден бегать между каплями».

По его словам, такую работу спикера нельзя назвать нормальной.

«Работа – это принимать законы и решать вопросы, а не заниматься мелкими интригами», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, готов ли он вернуться на должность главы ВР, А.ЯЦЕНЮК сказал:«Да нет. К чему? Есть много достойных».