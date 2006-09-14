ЕС готовит новое соглашение о партнерстве с Украиной

Европейский Союз готовит новое соглашение о партнерстве с Украиной, предусматривающее, в частности, либерализацию торговых отношений.

Об этом сообщила радио «Свобода» представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН накануне переговоров в Брюсселе руководителей Евросоюза и НАТО с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Все 25 стран Евросоюза должны одобрить проект документа до конца года.

Э.УДВИН подчеркнула, что о вступлении Украины в ЕС речь не идет.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ находится с поездкой в Брюсселе. Сегодня он примет участие в рабочем завтраке с Еврокомиссаром по внешним связям и европейской политике соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, встретится с Генеральным секретарем НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРОМ, примет участие в заседании комиссии «Украина-НАТО».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с генеральным секретарем Совета ЕС Хавьером СОЛАНОЙ, примет участие в рабочем ланче с руководством ЕС от имени финского председательства в ЕС, а также в десятом заседании Совета по вопросам сотрудничества «Украина-ЕС»