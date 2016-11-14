Нардепы за два года каденции выполнили менее 50% предвыборных обещаний - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные исследования обнародовал сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, для анализа были взяты и проверены на выполнение 138 предвыборных обещаний депутатов, которые содержались в их предвыборных программах.

Как отметил Кошель, среди лидеров по выполнению предвыборных обещаний - "Народный фронт" и «Блок Петра Порошенко». Они почти полностью выполнили, соответственно, 82% и 60% своих обещаний.

Следующими идут "Самопомощь" - 54% выполненных обещаний, "Батькивщина" - 42%, Радикальная партия Олега Ляшко - 37% и "Оппозиционный блок" - 23%.

Комментируя ситуацию, гендиректор КИУ отметил, что причиной невыполнения своих обещаний парламентариями, с одной стороны, оппозиционный статус отдельных фракций, что дает меньше шансов на принятие законопроектов в сессионном зале, с другой стороны - значительная часть обещаний народных избранников с самого начала была нереальной к исполнению.

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В то же время Кошель отметил, что ВР нынешнего созыва стала рекордсменом среди парламентов других созывов по количеству зарегистрированных законопроектов - более 5 тысяч. "Этот парламент зарегистрировал наибольшее количество законопроектов. Но если бы он даже работал круглосуточно, рассмотреть их было бы невозможно", - сказал Кошель.

При этом он отметил, что для более эффективной работы ВР необходимо внести изменения в регламент парламента. "Необходимо внести изменения в регламент, где будет указано, что субъектом законодательной инициативы является не народный депутат, а народные депутаты в количестве не менее 18 человек. Это в значительной степени уменьшит количество "законодательного спама" и повысит качество законопроектов", - сказал Кошель.