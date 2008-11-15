Украина усилит оборонное сотрудничество с Бразилией

Министерство обороны Украины считает необходимым усилить военное сотрудничество с Бразилией.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, об этом шла речь во время встречи временно исполняющего обязанности первого заместителя министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО с государственным министром, руководителем Секретариата по стратегическим вопросам Администрации Президента Федеративной Республики Бразилия Роберто Мангабейром УНГЕРОМ.

По словам В.ИВАЩЕНКО, стороны должны наработать нормативно-правовую базу и после этого переходить к сотрудничеству по конкретным направлениям. Он сообщил, что в Министерстве обороны Украины подготовлен проект Соглашения о военном сотрудничестве между оборонными ведомствами Украины и Бразилии, который в ближайшее время будет отправлен для ознакомления бразильским коллегам.

Кроме того, В.ИВАЩЕНКО напомнил, что украинской стороной был официально передан проект Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в военно-технической области, который бразильская сторона рассматривает уже несколько лет.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя министра обороны Украины отметил, что настоящие документы должны стать базой, на которой может основываться дальнейшее военное и военно-техническое сотрудничество. “Настоящие документы должны создать правовую базу для совместных проектов в военно-технической сфере, для организации создания совместных образцов вооружения и их производства. Кроме того, они очерчивают принципы и основные направления военного сотрудничества между нашими странами”, - сказал он.

Среди возможных направлений сотрудничества В.ИВАЩЕНКО назвал создание высокоточного оружия и боеприпасов к нему, разработка и производство радиолокационных средств разного назначения, грузовых автомобилей повышенной проходимости “КрАЗ”, а также отрасль военно-транспортной авиации.

В свою очередь, государственный министр Бразилии Р.УНГЕР отметил то, что сотрудничество двух стран в военной сфере должно приобрести стратегический характер, а единичные акты технико-коммерческого характера следует прекратить.

Он также подчеркнул, что для этого необходимо внимание к вопросам сотрудничества со стороны высших должностных лиц обеих стран.

“Мы бы хотели, чтобы это сотрудничество не сводилось только к купле-продаже, а чтобы это сотрудничество предусматривало совместное производство с выходом на мировой рынок”, – сказал Р.УНГЕР.