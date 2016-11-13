На выборах в Молдове явка превысила 51% избирателей

По состоянию на 19.00 уже проголосовали более 51% избирателей (1 млн 544 тыс 376 граждан). Об этом сообщает молдавское издание Publika.

В то же время, как сообщает Радио Свобода в Молдове, кандидат Майя Санду настаивает на отставке министра иностранных дел и председателя Центральной избирательной комиссии, которых она обвиняет в препятствовании права граждан на участие в выборах.

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Отмечается, что по состоянию на 18.00, за три часа до закрытия избирательных участков, количество избирателей, проголосовавших на выборах перевалила за 50% - больше, чем в первом туре.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Молдове проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют лидер Партии социалистов Игорь Додон и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени и закроются в 21.00. Согласно результатам первого тура выборов, которые прошли 30 октября, Додон набрал 47,98% голосов, Санду - 38,71%. В частности, за Додона граждане Молдовы отдали 680 тыс. 550 голосов, за Санду - 549 тыс. 152 голоса.

В голосовании приняли участие 1 млн 440 тыс. 733 избирателя, что составляет 1/3 от числа лиц, внесенных в список избирателей.