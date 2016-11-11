Регламентный комитет рассмотрит представление ГПУ на Новинского 16 ноября

Об этом говорится в повестке дня заседания Комитета, обнародованном на его сайте.

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Вопрос в отношении Новинского будет рассматриваться первым.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября генеральный прокурор Луценко заявил, что подготовлено представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского (фракция «Оппозиционный блок»).

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

4 ноября спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что представление ГПУ в отношении Новинского поступило в Верховную Раду.

Впоследствии соответствующее представление было направлено на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам регламента.