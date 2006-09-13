Мороз думает, что Мартынюк без него не справился

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ надеется, что ситуация в Верховной Раде будет нормальной, и трибуна не будет блокироваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Крыму, отвечая на вопрос, как он оценивает сегодняшние события в ВР.

В то же время Председатель ВР отметил, что впервые услышал о сегодняшнем блокировании трибуны от журналистов. При этом А.МОРОЗ пошутил: «Я думаю, что это связано с тем, что меня там (речь идет о ВР – УНИАН) нет». «Я думаю, что все будет нормально, трибуна будет разблокирована, - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК объявил перерыв в заседании ВР из-за блокирования трибуны депутатами БЮТ.

Трибуна была заблокирована во время голосования за принятие постановления о создании следственной комиссии ВР по расследованию объективности установления новых тарифов на газ для населения.

Коалиция внесла правки в соответствующий проект постановления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заменив руководителя ВСК. Ю.ТИМОШЕНКО предлагала, чтобы ВСК возглавил представитель от оппозиции Николай СИВУЛЬСКИЙ, большинство проголосовало за представителя от коалиции – коммунистку Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ.