Табачник объяснил, почему специалист по арматуре будет руководить архивариусами

, Кабинет Министров руководствовался ее опытом работы в Верховной Раде.

Об этом сообщил УНИАН вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Кабмин руководствовался опытом ее депутатской работы и пожеланиями членов коалиции, в том числе фракции коммунистов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 7 сентября назначил О.ГИНЗБУРГ председателем Государственного комитета архивов Украины.

О.ГИНЗБУРГ закончила Сумской филиал Харьковского политехнического института по специальности «Технология машиностроения». З 1975 по 1998 годы проработала на Конотопском арматурном заводе, завершив деятельность на должности заместителя директора. С июля 2005 года – мер г. Конотопа Черниговской обл.

Депутат 3-го и 4-го созывов Верховной Рады.

За 5 лет работы в парламенте 4-го созыва приняла участие в подготовке 12 нормативных актов. Только 3 из них были приняты парламентом: «Постановление о направлении депутатского запроса Президенту Украины», «Постановление про празднование 100-летней годовщины со дня рождения Николая Духова – трижды Героя Социалистического труда», а также «Постановление про празднование 85-летия со дня рождения прославленного летчика, трижды Героя Советского Союза Ивана КОЖЕДУБА».