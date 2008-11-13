Ющенко просит разобраться с судьей: «это продажный человек»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит съезд судей обсудить действия судьи Окружного административного суда города Киева Владимира КЕЛЕБЕРДЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве перед делегатами IX съезда судей Украины.

В частности, Президент напомнил, что он принял указ и остановил ряд постановлений правительства, которые не являются конституционными, начиная с назначения нового руководителя Фонда госимущества Украины, который назначается исключительно парламентом.

Однако, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, «судья Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДА считает иначе, принимает к рассмотрению на предмет неконституционности указ Президента”. “Я уйду, но я просил бы вас обсудить этот вопрос», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что у него нет никаких возможностей повлиять на этого судью, который работает и сегодня, и который отменил указ Президента о досрочных выборах через «призму его неконституционности».

Президент считает, что «это продажный человек, это непрофессионал, человек, который позорит систему только из-за того, что он может реагировать на политические провокации такого порядка».

Как сообщал УНИАН, 10 октября судья Окружного административного суда Киева В.КЕЛЕБЕРДА в удовлетворение иска БЮТ приостановил действие указа Президента № 911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

12 октября Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного административного суда столицы В.КЕЛЕБЕРДЫ.

По словам прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, уголовное дело возбуждено в связи с вынесением судьей заведомо неправдивого постановления для обеспечения иска БЮТ.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения или постановления).