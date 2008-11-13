Ющенко просит разобраться с судьей: «это продажный человек»
Президент пришел на съезд
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит съезд судей обсудить действия судьи Окружного административного суда города Киева Владимира КЕЛЕБЕРДЫ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве перед делегатами IX съезда судей Украины.
В частности, Президент напомнил, что он принял указ и остановил ряд постановлений правительства, которые не являются конституционными, начиная с назначения нового руководителя Фонда госимущества Украины, который назначается исключительно парламентом.
Однако, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, «судья Окружного административного суда города Киева В.КЕЛЕБЕРДА считает иначе, принимает к рассмотрению на предмет неконституционности указ Президента”. “Я уйду, но я просил бы вас обсудить этот вопрос», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что у него нет никаких возможностей повлиять на этого судью, который работает и сегодня, и который отменил указ Президента о досрочных выборах через «призму его неконституционности».
Президент считает, что «это продажный человек, это непрофессионал, человек, который позорит систему только из-за того, что он может реагировать на политические провокации такого порядка».
Как сообщал УНИАН, 10 октября судья Окружного административного суда Киева В.КЕЛЕБЕРДА в удовлетворение иска БЮТ приостановил действие указа Президента № 911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».
12 октября Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного административного суда столицы В.КЕЛЕБЕРДЫ.
По словам прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, уголовное дело возбуждено в связи с вынесением судьей заведомо неправдивого постановления для обеспечения иска БЮТ.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения или постановления).