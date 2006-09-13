Мартынюк закрыл заседание парламента в пустом зале
Депутаты разошлись сами
Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК закрыл заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, после того, как все депутаты ушли из сессионного зала, А.МАРТЫНЮК вернулся на свое место и объявил о закрытии утреннего заседания ВР.
Как сообщалось, по средам народные депутаты работают в режиме только утреннего пленарного заседания, которое начинается в 10.00, а заканчивается в 14.00.
После 12-и часов первый заместитель Председателя ВР Адам МАРТЫНЮК объявил перерыв из-за блокирования трибуны депутатами БЮТ.
Трибуна была заблокирована во время голосования за принятие постановления о создании следственной комиссии ВР по расследованию объективности установления новых тарифов на газ для населения.
Коалиция внесла правки в соответствующий проект постановления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заменив руководителя ВСК. Ю.ТИМОШЕНКО предлагала, чтобы ВСК возглавил представитель от оппозиции Николай СИВУЛЬСКИЙ, большинство проголосовали за представителя от коалиции – коммунистку Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ.
Позже народные депутаты разошлись без объявления о закрытии сегодняшнего заседания Верховной Рады.