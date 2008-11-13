Коалиция к вторнику - и отставка правительства моментальна?

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет о неизбежности досрочных выборов в случае отсутствия в парламенте нового коалиционного большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Если не будет коалиции, досрочные выборы неизбежны», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

По его мнению, коалиция должна быть сформирована до 18 ноября, когда запланировано следующее пленарное заседание Верховной Рады. «Как только будет сформирована коалиция, будет отставка правительства. Она будет моментальной», - добавил И.КИРИЛЕНКО.

В то же время, по его мнению, объявление перерыва в пленарных заседаниях ВР связано с необходимостью проведения консультаций по выдвижению кандидатуры на должность председателя ВР. «А повод – работа в комитетах», - добавил он.

В то же время И.КИРИЛЕНКО не исключил возможность избрания технического спикера нелегитимным способом, до оглашения о создании новой коалиции. По его мнению, технический спикер будет необходим для принятия нужных законов, прежде всего о финансировании досрочных выборов.

«Для принятия решения о финансировании выборов нужна подпись председателя Верховной Рады. Если его нет - выборы возможны? Нет», - подчеркнул депутат. При этом глава фракции подчеркнул, что БЮТ «не играет в такие игры».