Заседание ВР не закрыто, но депутаты покидают зал

Народные депутаты расходятся без объявления о закрытии сегодняшнего заседания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты коалиции уже разошлись, а от БЮТ еще остаются в сессионном зале, но блокирование трибуны снято.

Как сообщалось, по средам народные депутаты работают только в режиме утреннего пленарного заседания, которое начинается в 10.00, а завершается в 14.00.

После 12 часов первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК объявил перерыв из-за блокирования трибуны депутатами БЮТ.

Трибуна была заблокирована во время голосования за принятие постановления о создании следственной комиссии ВР по расследованию объективности установления новых тарифов на газ для населения.

Коалиция внесла правки в соответствующий проект постановления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, заменив руководителя ВСК. Ю.ТИМОШЕНКО предлагала, чтобы ВСК возглавил представитель от оппозиции Николай СИВУЛЬСКИЙ, большинство проголосовало за представителя от коалиции – коммунистку Аллу АЛЕКСАНДРОВСКУЮ.