Завтрашнее избрание председателя ВР решается сегодня ночью

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что в четверг в парламенте состоится тайное голосование за избрание нового председателя Верховной Рады Украины.

Об этом она сказала в эфире «5 канала», отвечая на вопрос, какие кандидатуры на эту должность рассматриваются.

"Я привыкла, что в украинских реалиях все важнейшие вещи происходят ночью. Поэтому я думаю, что в эти минуты, в которые мы с вами разговариваем, происходят очень важные и, возможно, даже очень неожиданные переговоры. Доживем до завтрашнего утра", - сказала А.ГЕРМАН.

"Завтра будет историческое голосование бюллетенями, будем избирать председателя Верховной Рады, и завтра все проголосуют своими бюллетенями", - прибавила она, уйдя при этом от ответа на вопрос ведущего, почему карточки Рината АХМЕТОВА и обоих ЯНУКОВИЧЕЙ голосовали в среду за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР при том, что их физически не было в сессионном зале.

На повторный уточняющий вопрос того же содержания А.ГЕРМАН ответила: "Мы должны смотреть в будущее. Нам так или иначе хватало голосов. Мы с вами должны говорить о важных вещах, которые повлияют на перспективу Украины. А на перспективу Украину повлияют выборы нового председателя Верховной Рады, которые будут происходить бюллетенями. Если бы вы имели претензии лично ко мне, я бы отвечала. В нашей партии каждый отвечает за свои поступки и действия. Мы проголосовали очень активно и организованно. Я не буду приводить примеры других фракций, когда это происходит ежедневно".

По мнению А.ГЕРМАН, к руководству парламента должен прийти "опытный человек", "который уже что-то видел в жизни и стоял возле основ украинской независимости, который что-то сделал для Украины и не имеет президентских амбиций".

На вопрос, имеет ли она в виду Ивана ПЛЮЩА, А.ГЕРМАН ответила: "Это вы сказали".

"Нужна фигура, которая не будет клониться ни в одну, ни в другую сторону, которая не принимала бы участия в их ссорах и обидах друг друга", - цитирует А.ГЕРМАН «Украинская правда».

"Нужен государственный муж и старейшина парламента. И мне жаль, что сейчас в парламенте нет Леонида КРАВЧУКА. Он бы очень хорошо подошел для этой роли. Но есть и другие достойники, тоже с седыми головами, и, я думаю, парламент получит почтенного спикера, серьезного человека, который не будет позорить парламент", - сказала А.ГЕРМАН.