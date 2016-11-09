После победы Трампа поддержка Украины со стороны США продолжится - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал президент Института политики и маркетинговых исследований имени Т.Г.Шевченко Владимир Бондаренко.

«Я думаю, что последовательность партнерства Украины и США сохранится. Поддержка Украины продолжится, об этом посол США в Украине сказал», - отметил Бондаренко.

По словам эксперта, «безусловно большой крен в политике США будет на объединение американской экономики, но все же Трамп постоянно заявлял, что будет и поддержка демократии во всем мире».

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«Приклеивание Трампа к Путину - все же преувеличение, и оно связано как раз с остротой политической борьбы. Это известная политическая технология, когда надо одного из кандидатов привязать к наибольшему злу, которое существует в мире. Трамп - очень взвешенный человек и американец до мозга костей, и он, безусловно, будет продвигать американские интересы, которые связаны с интересами Украины», - сказал Бондаренко.