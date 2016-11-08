Геращенко в Минске обсудит вопрос обмена Сущенко – адвокат

В Минске первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко обсудит возможности возврата незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко в Украину.

Об этом в Twitter сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

В частности чиновница обсудит возможности обмена Сущенко.

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"Ирина Геращенко в Минске будет говорить и о возможности обмена журналиста Романа Сущенко", - сообщил Фейгин.

Ирина Геращенко в Минске будет говорит и о возможностях обмена журналиста Романа Сущенко. https://t.co/6bLjs4yHNJ — Mark Feygin (@mark_feygin) 8 ноября 2016 г.

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 9 ноября.

5 октября специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдік сказал на брифинге по итогам заседания группы в Минске, что тема задержания в России журналиста Сущенко на заседании ТКГ не обсуждалась. В то же время пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook сообщила, что Украина отдельно подняла вопрос о незаконном содержании в СИЗО Москвы украинского журналиста.

30 сентября ФСБ РФ задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

Уголовное дело возбудили по статье «Шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.