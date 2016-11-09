Путин не избавился от идеи забрать Украину под сферу влияния РФ - Яценюк

«Я никогда не поверю в то, что Владимир Путин избавился от идеи забрать Украину под сферу влияния Российской Федерации. Это исключено. Столько, сколько он будет жить, он будет с этим», - подчеркнул лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

«Для него (Путина) Украина – это собственная политическая травма. 2004 год проигран. В 2014-м они были убеждены, что мы рухнем. Это впервые вообще в истории украинского государства, когда мы после российской агрессии выдержали 2,5 года», - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Он также отметил, что часть политического класса, которая работает на дестабилизацию внутри страны, «просто не осознает, что не они будут бенефициарами этой дестабилизации»: «Из тех, кто сегодня расшатывает ситуацию, никого не будет в так называемом новом политическом классе после досрочных выборов. Придут совсем другие люди - демагоги, популисты, пророссийские силы и аферисты».

«Неадекватная жажда власти ни к чему хорошему не приводит. Расшатывая общество и расшатывая институты государства – это же потом невозможно будет собрать воедино», - сказал Арсений Яценюк.