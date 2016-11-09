Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму, РФ уже собралась голосовать "против"

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Третьем комитете 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил на рассмотрение делегатов проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". Об этом сообщает Центр новостей ООН.

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"Я имею честь представить проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". Этот проект резолюции базируется на Всеобщей декларации прав человека, международных договорах по правам человека и других соответствующих международных документах и декларациях", - заявил Владимир Ельченко.

Соавторами проекта резолюции выступили 38 делегаций.

В документе предлагается осудить ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей.

В проекте содержится просьба к Генеральному секретарю ООН изыскивать пути и средства, позволяющие обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ в Крым существующим региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека.

В преамбуле проекта говорится об осуждении временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя и подтверждается непризнание ее аннексии.

Представитель России Евгений Загайнов заявил, что "проект является односторонним". "Проект полностью игнорирует односторонние последствия для жителей Крыма от действий украинских властей", - сказал российский делегат. Он также утверждает, что "проект является необъективным и предвзятым" и заявил, что его делегация будет голосовать против проекта этой резолюции.

Украинская делегация сообщила, что проект резолюции будет вынесен на голосование в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября.

Отметим, что Третий комитет занимается социальной и гуманитарной тематикой. В его повестке дня доминируют пункты, связанные с защитой прав человека.

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В работе всех шести основных комитетов принимают участие все страны-члены Генеральной Ассамблеи ООН - представители 193 государств, а также наблюдатели от государства Палестина и от Святого престола(Ватикана).

Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в комитетах консенсусом или путем голосования, затем передаются для их окончательного утверждения на пленарных заседаниях Ассамблеи. Как правило, на пленарных заседаниях проекты резолюций, принятые в главных комитетах, утверждаются без существенных изменений и примерно с теми же результатами голосования.