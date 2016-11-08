ООН должна укреплять сотрудничество с региональными организациями в вопросе миротворческой деятельности - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на министерском заседании Совета безопасности ООН "Поддержание международного мира и безопасности: асимметричные угрозы и операции по поддержанию мира".

«Мы считаем, что ООН должна наращивать и укреплять свое стратегическое партнерство с региональными организациями и работать рука об руку с ними, обмениваясь уникальным опытом миротворческой деятельности», - сказал Климкин.

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Он отметил, что в этом контексте Украина видит потенциал в создании более тесного взаимодействия между ООН и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для того, чтобы содействовать мирным мероприятиям ОБСЕ на местах, в особенности когда миссии этой региональной организации работают в условиях отсутствия безопасности.

«Украина также приветствует инициативу по созданию координационного пункта по миру и безопасности секретариата ООН в Вене, что содействовало бы более тесному взаимодействию между ООН и ОБСЕ для того, чтобы улучшать способности ОБСЕ укреплять и поддерживать мир, если возникает такая необходимость», - добавил Климкин.

Он заверил в неизменной приверженности Украины «флагманской деятельности ООН в будущем».

Как сообщал УНИАН, Климкин в Нью-Йорке примет участие в министерском заседании Совета безопасности ООН "Поддержание международного мира и безопасности: асимметричные угрозы и операции по поддержанию мира".

Кроме того, у него запланирован ряд встреч в контексте подготовки программы будущего председательства Украины в Совбезе ООН в феврале 2017 года.