Новинский сегодня утром вылетел из Украины на своем самолете в Грецию - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак журналистам в Одессе.

«По нашим данным, в 9.30 из Жулян своим бортом Новинский сегодня утром вылетел в Грецию в Салоники», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 ноября, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подготовлено представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

Читайте такжеВ ВР поступило представление о привлечении Новинского к уголовной ответственности – Парубий

В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Сам Новинский вчера заявил, что 4 ноября вылетит на Афон, но вернется в ближайшее время.

Сегодня, 4 ноября, председатель ВР Андрей Парубий на своей странице в Facebook заявил, что в Верховную Раду поступило представление ГПУ о даче согласия на привлечение депутата от «Оппозиционного блока» Новинского к уголовной ответственности.