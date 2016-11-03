Новинский заявил, что из Украины "уезжать не собирается", но завтра летит на Афон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал журналистам, комментируя информацию генерального прокурора Юрия Луценко о подготовленном преставлении в Верховную Раду с просьбой дать согласие на привлечение к его к уголовной ответственности.

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«Никуда из страны не уезжал, не уезжаю и уезжать не собираюсь», - сказал депутат.

При этом Новинский подчеркнул, что вынужден уехать, поскольку ранее у него была запланирована на завтра поездка на Афон.

«Там сейчас находится блаженнейший митрополит Онуфрий (УПЦ (МП)), и я присоединяюсь к нему», - сказал депутат.

«Возвращаюсь оттуда, скорее всего, в понедельник. То есть, эта была запланированная поездка, и не делайте из этого сенсации», - подчеркнул депутат, обращаясь к журналистам.

При этом он сообщил, что вылетит завтра «в 10 или в 11 утра».

Как сообщалось, ранее сегодня генпрокурор Луценко обнародовал скан-копию представления в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что Новинский является одним из подозреваемых в деле против экс-президента Виктора Януковича относительно незаконного давления на УПЦ (МП).