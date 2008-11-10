Трансляцию заседания Кабмина прервали после спора Пинзеника с Тимошенко

Трансляцию заседания Кабмина Украины в пресс-центре правительства прервали после спора главы Минфина Виктора Пинзеника с премьер-министром Юлией Тимошенко.

"Сегодня Украина получила инструмент управления ситуацией. Благодаря подготовке программы, благодаря принятию соответствующего закона, благодаря получению кредита МВФ, первый транш которого есть уже на счетах Национального банка Украины, мы получили возможность управлять ситуацией. Мы имеем возможность управлять курсом, мы имеем возможность обеспечить стабильную работу банковского сектора", - сказал Пинзеник.

Тут его прервала премьер-министр Юлия Тимошенко: "Но, я, Виктор Михайлович, хотела бы особо подчеркнуть, что правительство Украины к курсу гривна-доллар и другие валюты, не имеет никакого отношения". Премьер отметила, что это функции Национального банка. Министр финансов на это ответил, что не хочет "вступать в дискуссии по неэкономическим вопросам".

После этого, трансляция внеочередного заседания кабинета министров в пресс-центре была прекращена.

Тимошенко в понедельник проводит внеочередное заседание кабинета министров, которое она сама назвала "экстремальным". Экстремальность, как заявила Тимошенко, связана с усиливающимся влиянием мирового финансового кризиса на украинскую экономику. По словам премьера, правительство решило после того, как были приняты меры по защите финансовой сферы, пройтись по всем отраслям экономики, разработать ключевые законопроекты, призванные защитить эти отрасли экономики.

В понедельник на заседании правительства рассматриваются проблемы трех отраслей - горно-металлургического комплекса, строительного комплекса и агропромышленного комплекса. Кроме того, правительство рассмотрит вопрос кардинального улучшения инвестиционного климата.

РИА Новости