Тимошенко обрадовалась, что у Ющенко начали ее понимать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает позитивными заявления политиков о необходимости создания единой мощной коалиции в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Я очень рада тому, что некоторые политики уже начали понимать необходимость таких решений. И сегодня я уже слышу заявления тех или иных политиков, что необходимо объединить все политические силы в парламенте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что для осуществления всех судьбоносных решений по защите экономики Украины от влияния мирового кризиса необходима политическая стабильность и консолидация всех политических сил. Она напомнила, что несколько недель назад она призвала парламентскую оппозицию и все политические силы объединиться для эффективного противодействия проявлений мирового кризиса.

Как сообщал УНИАН, в частности, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что сегодня приемлемым является любой формат парламентской коалиции.

«На сегодняшний день все еще отсутствуют признаки политического оздоровления, поэтому выборы состоятся как только успокоится экономическая ситуация. В то же время, как свидетельствует положительной голосование ВР антикризисного законопроекта Президента Украины, шансы на объединение парламентских сил перед лицом экономического кризиса сохраняются. Сегодня приемлемым является любой формат парламентского большинства – либо расширенная демократическая коалиция, либо коалиция в 300 и больше голосов. Экономические вызовы требуют качественных и безотлагательных антикризисных решений парламента», - подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

По его мнению, «силы, которые поддержали президентский антикризисный законопроект – БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина, – могут и должны рассматриваться как партнеры по коалиции”.