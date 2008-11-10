В ПР просят переголосования: не все «въехали»

Партия регионов призывает народных депутатов определиться, есть ли в Верховной Раде большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Согласительного совета сообщил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, депутаты должны разобраться, находятся ли политические силы, которые сформировали правительство и должны нести ответственность за ситуацию в государстве, в оппозиции, или они являются составляющими частями коалиции.

Он отметил, что без решения этого вопроса ВР не может нормально работать. Как подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, то, что сейчас депутаты не могут сформировать повестку дня, пытаются делать все «с колес», - недопустимо. «Если есть сформированное большинство – то ВР работает дальше как следует, если нет – то давайте думать, что делать дальше», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Говоря о мерах для преодоления экономического кризиса, А.ЕФРЕМОВ отметил, что Партию регионов чрезвычайно тревожит ситуация с уменьшением поступлений в местные бюджеты. «Регионы остаются без поддержки государства», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В связи с этим он отметил, что необходимо переголосовать соответствующую статью антикризисного закона, поскольку ряд депутатов, по его словам, не понимал, о чем идет речь.