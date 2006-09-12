СТБ считает, что конфликт с Калашниковым не исчерпан

Телеканал СТБ заявляет, что конфликт между народным депутатом Украины Олегом КАЛАШНИКОВЫМ и съемочной группой «ВІКНА-новини» будет исчерпан только тогда, когда будет решен в правовой плоскости.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы канала, переданном УНИАН.

СТБ заявляет, что точку в инциденте могут поставить исключительно правоохранительные органы, которые расследуют дело о препятствовании выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей. “Учитывая статус лица, напавшего на журналистов, мы можем только поприветствовать создание следственной комиссии по этому вопросу в Верховной Раде Украины”.

СТБ напоминает, что политический инцидент между телеканалом и Партией регионов был полностью исчерпан после того, как лидер ПР Виктор ЯНУКОВИЧ извинился за действия О.КАЛАШНИКОВА на личной встрече с журналистами.

В то же время, позиция канала относительно О.КАЛАШНИКОВА не изменилась – “этот человек должен быть привлечен к ответственности и понести предусмотренное законом наказание за совершенные действия”, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года возле палаточного городка Партии регионов под стенами Верховной Рады Украины произошел инцидент. Депутаты-“регионалы”, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, начали требовать, чтобы журналисты СТБ отдали кассету с отснятым материалом.

По информации СТБ, “заметив съемочную группу СТБ, депутаты, среди которых находился член Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, обратились с требованием отдать им кассету. После отказа в отношении журналистов применили физическую силу: у оператора Владимира НОВОСАДА силой вырвали камеру, нанесли ему телесные повреждения, а журналистку Маргариту СЫТНИК оттянули в сторону”.

В.НОВОСАДА сегодня выписали из больницы, где он находился с сотрясением после инцидента с представителями “Регионов”.

14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Уже состоялась очная ставка участников конфликта, сегодня будут проводиться другие следственные действия. Следствие по делу должно закончиться в середине сентября.

11 сентября О.КАЛАШНИКОВ заявил, что считает политической провокацией инцидент с журналистами телеканала СТБ. По словам О.КАЛАШНИКОВА, он лишь сделал замечание оператору, который «снимал на камеру нижнее белье девушек, которые танцуют на сцене под гимн Партии регионов». «Сделал его (замечание) после того, как спустился со сцены, когда проходил мимо. Не спорю, замечание было сделано громко, в мегафон. Возможно, лет через десять я буду опытным политиком и такие вещи просто не буду замечать – ну, снимают неприлично, пусть снимают… Но сейчас я, наверное, еще очень открыт: не сдержался, сделал замечание – на расстоянии, и пошел общаться с людьми…».

В то же время он признал, что «допустил ошибку». «Но я не раз демонстрировал свое желание этот инцидент, который был спровоцирован, перевести в плоскость конструктивного диалога и не использовать его для дальнейшей эскалации напряжения», - отметил О.КАЛАШНИКОВ.