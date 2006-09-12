Самозахват земли станет уголовным преступлением
14:45, 12 сентября 2006Политика
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За это проголосовал 331 депутат
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за самовольный захват участка».
Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовал 331 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Данным законопроектом предусмотрено дополнить эти кодексы статьями, которыми устанавливается уголовная ответственность за самовольный захват земельного участка.
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