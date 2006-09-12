Симоненко: широкая коалиция не будет создана

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО убежден, что широкая коалиция не будет создана.

В интервью журналистам он подчеркнул, что в этом, прежде всего, заинтересована «Наша Украина».

«Они (“Наша Украина”) сначала имитировали попытку создать коалицию, а в действительности через эту имитацию при участии Президента решали вопрос министерских портфелей, а теперь они имитируют эту активизацию, чтобы включиться в процесс формирования бюджета», - отметил П.СИМОНЕНКО.

В то же время он считает, что если в действительности есть желание образовать широкую коалицию, нужно оставить разговоры и передать все для работы экспертов и рабочих групп, и не «морочить людям головы».