Дело о хищениях на "Укроборонпроме": антикоррупционный комитет просит создать следственную комиссию

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

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На заседании рассматривался вопрос насчет проекта постановления о создании депутатской рабочей группы по вопросам "объективного расследования фактов возможной причастности народного депутата Украины Сергея Пашинского и руководителей государственных предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром" в хищении имущества и средств этих предприятий" (№5267) народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина.

После обсуждения этого вопроса на голосование вынесли предложение отклонить этот проект постановления, но в то же время "рекомендовать ВР создать временную специальную комиссию по расследованию злоупотреблений в "Укроборонпроме" без фамилии Пашинский".

Голосованием члены комитета поддержали это предложение.