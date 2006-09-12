Тимошенко отменила брифинг

14:01, 12 сентября 2006
Политика
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Перед этим встреча с журналистами переносилась

Отменена пресс-конференция лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на 12.00 в кулуарах Верховной Рады был запланирован брифинг Ю.ТИМОШЕНКО, потом он был перенесен на 14.00.

По сообщению пресс-службы Президента, на сегодня запланирована встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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