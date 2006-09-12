Тимошенко отменила брифинг
14:01, 12 сентября 2006Политика
345 0
Перед этим встреча с журналистами переносилась
Отменена пресс-конференция лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Как сообщал УНИАН, сегодня на 12.00 в кулуарах Верховной Рады был запланирован брифинг Ю.ТИМОШЕНКО, потом он был перенесен на 14.00.
По сообщению пресс-службы Президента, на сегодня запланирована встреча главы государства Виктора ЮЩЕНКО с Ю.ТИМОШЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter