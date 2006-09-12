Стретович убежден, что «Наша Украина» не подпишет соглашение о коалиции

Член фракции «Наша Украина» Владимир СТРЕТОВИЧ убежден, что «Наша Украина» не подпишет соглашение о создании широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам В.СТРЕТОВИЧ отметил, что сегодня противоречий между участниками переговорного процесса очень много, и «вряд ли они достигнут консенсуса по тем вопросам, на которых настаивает «Наша Украина» и против которых возражают другие субъекты блока».

По его словам, если бы этих противоречий было несколько, можно было бы уступить, но там настолько принципиальные вещи, «что вряд ли «Наша Украина» сделает шаг назад для того, чтобы полностью потерять свое политическое лицо».

Он напомнил вчерашние слова Петра ПОРОШЕНКО о том, что «Наша Украина» примет решение о вхождении в полном составе, или вообще не будет входить, и отметил, что большинство нашеукраинцев склонно ко второму варианту.

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