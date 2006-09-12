Сегодня выписывается из больницы жертва Калашникова

Сегодня выписывается из больницы оператор телеканала СТБ Владимир НОВОСАД, который был госпитализирован с сотрясением мозга после конфликта, произошедшего между съемочной группой телеканала и группой народных депутатов от Партии регионов, среди которых был Олег КАЛАШНИКОВ.

В комментарии УНИАН В.НОВОСАД сказал, что чувствует себя хорошо и планирует сразу же приступить к работе.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года возле палаточного городка Партии регионов под стенами Верховной Рады Украины произошел инцидент. Депутаты-“регионалы”, среди которых был О.КАЛАШНИКОВ, стали требовать, чтобы журналисты СТБ отдали кассету с отснятым материалом.

По информации СТБ, “заметив съемочную группу СТБ, депутаты, среди которых находился член Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, обратились с требованием отдать им кассету. После отказа против журналистов применили физическую силу: у оператора В.НОВОСАДА силой вырвали камеру, нанесли ему физические повреждения, а журналистку М.СЫТНИК оттащили в сторону”.

14 июля прокуратура Печерского района города Киева возбудила уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Уже состоялось очная ставка участников конфликта, сегодня будут проводиться другие следственные действия. Следствие по делу должно завершиться в середине сентября.

11 сентября О.КАЛАШНИКОВ заявил, что считает политической провокацией инцидент с журналистами телеканала СТБ. По словам О.КАЛАШНИКОВА, он лишь сделал замечание оператору, который «снимал на камеру нижнее белье девушек, танцевавших на сцене под гимн Партии регионов». «Сделал его (замечание) после того, как спустился со сцены, когда проходил мимо. Не спорю, замечание было сделано громко, в мегафон. Возможно, лет через десять я буду опытным политиком, и такие вещи просто не буду замечать – ну, снимают неприлично, пусть снимают… Но сейчас я, наверное, еще очень открыт: не сдержался, сделал замечание – на расстоянии, и пошел общаться с людьми…».

В то же время он признал, что «допустил ошибку». «Но я не раз демонстрировал свое желание этот инцидент, который был спровоцирован, перевести в плоскость конструктивного диалога, и не использовать его для последующей эскалации напряжения», - отметил О.КАЛАШНИКОВ.