Верховная Рада решила судиться с министром юстиции

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ подпишет распоряжение о блокировании персональной карточки и прекращении начисления зарплаты народному депутату Украины Роману ЗВАРИЧУ, а также обратится в суд о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Александр ЕФРЕМОВ сообщил сегодня на заседании парламента, что министр юстиции Украины Р.ЗВАРИЧ (фракция «Наша Украина») не подал заявления о сложении депутатских полномочий.

По словам А.ЕФРЕМОВА, Р.ЗВАРИЧ не явился на заседание Регламентного комитета, но в телефонном разговоре сказал, что напишет заявление о сложении депутатских полномочий, как только будет подписано соглашение о создании широкой коалиции.

Регламентный комитет принял решение обратиться к председателю ВР с предложением издать распоряжение о блокировании персональной карточки Р.ЗВАРИЧА и прекратить начисление ему зарплаты.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что это отвечает требованиям Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности».

Кроме того, парламент отдельным постановлением проголосовал за то, чтобы председатель ВР обратился в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Р.ЗВАРИЧА. “За” проголосовали 316 депутатов из 434, зарегистрированных в зале.

А.МОРОЗ отметил, что сегодня подпишет все настоящие документы.

На выступление члена фракции БЮТ Александра ТУРЧИНОВА о том, что на сегодня в парламенте есть еще три совместителя – Алексей КОСТУСЕВ (председатель Антимонопольного комитета Украины), Нина КАРПАЧЕВА (Уполномоченный ВР по правам человека), Алексей ИВЧЕНКО (председатель наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины»), - А.МОРОЗ отметил, что вопросы по этим совместителям будут решаться согласно законодательству Украины.

А.ЕФРЕМОВ сообщил, что сегодня в профильных комитетах эти вопросы рассматриваются.

В то же время А.ИВЧЕНКО отрицал, что он является депутатом-совместителем. «Я не являюсь совместителем, я являюсь народным депутатом», - сказал он и попросил А.МОРОЗА не руководствоваться сообщениями в СМИ о его вероятных назначениях на ту или другую должность. А.ИВЧЕНКО отметил, что не существует никакого юридического документа, в котором говорится о его назначении на ту или другую должность.