Граждане Украины хотят, чтобы их дети жили, подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине глава Российской Федерации Владимир Путин убил 16 детей.

РФ врет, что на украинской территории российская сторона проводит спецоперацию и наносит удары по военным объектам, сказал глава нашего государства во время выступления в Европарламенте.

Зеленский подчеркнул, что украинцы хотят, чтобы их дети жили.

"...Вчера (28 февраля - Ред.) шестнадцать детей погибло, и вновь президент Путин скажет, что это какая-то там спецоперация, и мы бьем по военной инфраструктуре. Где наши дети, на которых они военных заводах работают, на каких ракетах они, может они в танках ездят? Шестнадцать детей ты убил", - заявил глава государства.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейский союз.

24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили РФ оказать помощь квазигосударствам.

Ряд стран Запада решили наказать Россию за новую агрессию против Украины и ввели санкции.