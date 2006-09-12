Двенадцать депутатов сдали свои мандаты

Верховная Рада Украины прекратила полномочия 12 народных депутатов, в том числе премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, на основании поданного заявления были прекращены полномочия первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА. Соответствующее постановление поддержали 385 народных депутатов из 436, зарегистрированных в зале.

Кроме того, парламент на основании поданных заявлений прекратил полномочия министра охраны окружающей природной среды Василия ДЖАРТЫ (“за” 394 депутата из 436), вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА (“за” 385 из 435), министра образования Станислава НИКОЛАЕНКО (“за” 396 из 436), министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО (402 депутата из 436), вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ Владимира РЫБАКА (406 депутатов из 436), министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО (“за” 413 из 436), министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА («за» 391 депутат из 436), министра угольной промышленности Сергея ТУЛУБА («за» 394 депутата из 436), премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА (“за” 395 депутатов из 436).

Также Верховная Рада досрочно прекратила полномочия председателя Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК (“за” 397 депутатов из 436) и руководителя “Укрзализныци” Владимира КОЗАКА («за» 403 депутата из 438).

Таким образом, в парламенте остаются три совместителя – министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, председатель наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО и Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЕВА.